Incendio a bordo di un traghetto sul Lago Maggiore | è l' esercitazione del Master in medicina dei disastri

Un'incendio simulato a bordo di un traghetto sul Lago Maggiore segnerà l'apice dell'esercitazione di maxi emergenza del Master europeo in medicina dei disastri. Organizzata dal Crimedim dell'Università del Piemonte Orientale e dal Regedim, questa iniziativa mira a formare professionisti nel gestire situazioni di crisi e disastri, offrendo un'esperienza pratica fondamentale per il loro sviluppo professionale.

