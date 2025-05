Incendiano la tenuta di Lady Diana ma la tomba della principessa si salva dalle fiamme Il fratello | Atto vandalico stordimento e tristezza per il gesto

Nella notte tra martedì e mercoledì, un incendio doloso ha distrutto la fattoria della tenuta di Althorp, storica residenza di Lady Diana. Nonostante la devastazione, la tomba della principessa è rimasta illesa, suscitando stordimento e tristezza. Il fratello di Diana ha espresso il suo sconcerto per questo atto vandalico che colpisce un simbolo della memoria della principessa, ampiamente amata e rispettata.

Un incendio doloso, nella notte tra martedì e mercoledì, ha dato alle fiamme la fattoria della tenuta di Althorp, là dove la principessa Diana ha vissuto dopo il divorzio dei suoi genitori fino a quando, nel 1982, sposò il principe ereditario, Carlo. A diffondere la notizia del rogo, il fratello della principessa del Galles, Charles Spencer che ha pubblicato le foto dell’incendio sul suo profilo X parlando subito di un atto di vandalismo. La tenuta di Althorp si trova nella campagne inglesi del Northamptonshire e rappresenta un luogo del cuore per la famiglia della “Principessa del Popolo” che proprio lì, nel mezzo del laghetto, è sepolta in quello che è diventato il suo mausoleo, il Round Oval. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendiano la tenuta di Lady Diana, ma la tomba della principessa si salva dalle fiamme. Il fratello: “Atto vandalico, stordimento e tristezza per il gesto”

