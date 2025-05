Incarcerato in Venezuela l’appello della moglie | La sua salute peggiora

Maria Alejandra Portillo lancia un appello disperato per il marito Giancarlo Spinelli, 59enne di Cesena, attualmente incarcerato in Venezuela. La sua salute sta rapidamente deteriorandosi e, dopo una recente visita in carcere, la moglie esprime le sue crescenti preoccupazioni per il benessere dell'uomo. La situazione critica solleva interrogativi sulle condizioni di detenzione e sull'assistenza medica ai prigionieri.

Cesena, 28 maggio 2025 – “La salute di mio marito sta peggiorando sempre di più. L’ho visto due giorni fa in carcere e mi è sembrato estremamente deteriorato”. Non si dà pace Maria Alejandra Portillo, la moglie di Giancarlo Spinelli, il 59enne nato a Cesena, detenuto in carcere in Venezuela. Spinelli ha gravi problemi di salute e ora le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente. Dal giorno dell’arresto (15 mesi fa) Giancarlo Spinelli, che l avorava come architetto in un piccolo Comune vicino a Caraca s e per passione riparava armi per l’esercito, è ancora in attesa di un processo. E’ stato arrestato il 21 febbraio 2024 nella sua casa di Caracas, con le accuse di tradimento della Patria, terrorismo, traffico d’armi e associazione a delinquere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incarcerato in Venezuela, l’appello della moglie: “La sua salute peggiora”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incarcerato in Venezuela, l’appello della moglie: “La sua salute peggiora”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uccise la moglie, confermato ergastolo in appello - La seconda sezione della Corte d'Assise di Appello di Palermo (presidente Angelo ... l'uomo di Castelvetrano che il 24 dicembre 2022 uccise la moglie Maria Amatuzzo nella casa di Marinella di ... 🔗Da rainews.it

Uccise moglie a Selinunte, confermato ergastolo in appello - (ANSA) - PALERMO, 17 MAR - La seconda sezione della Corte d'Assise di Appello di Palermo (presidente ... che il 24 dicembre 2022 uccise la moglie Maria Amatuzzo nella casa di Marinella di ... 🔗Da msn.com

Uccise moglie, pena ridotta in appello - Condanna ridotta da 30 a 18 anni in appello per Abderrahim Qablaoui, a processo per aver ucciso la moglie Jamila Assafa a Budrio (Bologna), il 23 febbbraio 2013. L'uomo, 55 anni, marocchino come ... 🔗Secondo ansa.it

Venezuela: l'appello dei delegati all'Italia