Inapp lancia il Sistema informativo sulle professioni per migliorare l' occupazione

L'Inapp annuncia il lancio del nuovo Sistema informativo sulle professioni, un'iniziativa mirata a migliorare l'occupazione e ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Questo progetto coinvolge diverse istituzioni, tra cui Istat, Inail, Inps e Sviluppo Lavoro, per fornire informazioni aggiornate e rilevanti sulle professioni e sostenere così una ripresa più efficace del mercato del lavoro.

Per ridurre il mismatch tra la domanda e l'offerta di lavoro arriva il Sistema informativo sulle professioni: lo fa sapere l'Inapp spiegando che in questo sistema sono coinvolti diversi attori istituzionali che producono informazioni sulle professioni, oltre Inapp: Istat, Inail, Inps, Sviluppo Lavoro Italia, Unioncamere, Mur, Almalaurea, Alfa Liguria e Collegio Nazionale degli Agrotecnici. Il Sistema informativo sulle professioni raggiungibile dal nodo Inapp all'indirizzo https:www.inapp.gov.itprofessionisistema-informativo-sulle-professioni - spiega l'Inapp che oggi ha presentato il progetto - "ha l'obiettivo di offrire un panorama completo ed analitico delle caratteristiche di tutte le professioni esercitate in Italia, la loro consistenza occupazionale attuale e le tendenze a breve e medio termine del mercato professionale insieme ai trend di cambiamento delle loro competenze, le opportunitĂ di impiego in tempo reale e strumenti per l' orientamento professionale "... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inapp lancia il Sistema informativo sulle professioni per migliorare l'occupazione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

