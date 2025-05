In Sicilia solo 42 posti per dirigenti scolastici

In Sicilia, per l'anno scolastico 2025-2026, sono disponibili solo 42 posti per dirigenti scolastici, come reso noto dalla Flc Cgil dopo un incontro con l'Ufficio Scolastico Regionale. Di questi, 20 saranno riservati ai vincitori del concorso ordinario, mentre 22 posti saranno destinati alla mobilità . Una situazione che solleva interrogativi sul futuro della leadership educativa nell'isola.

