in sala birolli la mostra di fotografia orizzonti e paesaggi inediti

La Sala Birolli di Verona ospita la mostra fotografica "Orizzonti e paesaggi inediti", curata dal fotografo Gaetano Patuzzo in collaborazione con la Circoscrizione 1 Centro Storico e Ecomuseo Aquae Planae. Dal 1 al 15 giugno, il pubblico avrĂ l'opportunitĂ di scoprire la bellezza della Pianura dei Dogi attraverso scatti inediti che catturano l'essenza dei suoi paesaggi.

