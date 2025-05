In piena euforia da amministrative Schlein al voto anticipato ci crede

Nel clima di entusiasmo post-elettorale, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si prepara a capitalizzare il successo registrato alle recenti amministrative. Con lo sguardo rivolto alle prossime elezioni regionali, i dirigenti del Nazareno mostrano ottimismo riguardo alle possibilità di bissare le vittorie. Questo articolo esplora le aspettative e le strategie della Schlein in vista del voto anticipato.

Dalle parti del Nazareno raccontano che Elly Schlein sia su di giri dopo il primo turno delle elezioni amministrative. La segretaria del Partito democratico è convinta di bissare quel successo nel prossimo autunno alle regionali. I dirigenti vicini alla leader del Pd fanno pronostici per quel voto. E sono pronostici più che ottimistici. “Male che va vinciamo 5 a 1 ma se il centrodestra continua a essere diviso in Veneto, potremmo anche fare 6 a 0”. E a quel punto? A quel punto, secondo la dirigenza del Partito democratico il governo potrebbe anche cadere. “Bisogna tenersi pronti”, continua a dire la segretaria ai suoi... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In piena euforia da amministrative, Schlein al voto anticipato ci crede

