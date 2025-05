In moto contro un’auto muore a 55 anni a Firenze

Un tragico incidente stradale ha colpito Firenze nella serata del 27 maggio, quando un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto. L'evento, avvenuto in viale Galileo, ha lasciato la comunità locale in stato di shock mentre le indagini sulle circostanze dell'accaduto sono ancora in corso.

FIRENZE – Aveva 55 anni il motociclista che ieri sera (27 maggio) ha perso la vita in viale Galileo a Firenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30. L’uomo, residente in provincia di Cosenza, era in sella a una motocicletta quando all’altezza di via del Monte alle Croci e per ragioni ancora da accertare si è scontrato con un’auto proveniente dalla stessa strada. Al volante c’era una donna di 62 anni. I due veicoli sono stati sequestrati ed è stato attivato il supporto psicologico per la conducente. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia municipale. ... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

