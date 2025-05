In minicar con l' amica | scontro muore una 16enne Ferita l' altra ragazza

Una tragica notte a Bari ha visto la morte di una sedicenne in un incidente stradale mentre era a bordo di una minicar con un’amica. L'incidente è avvenuto all’altezza del ponte di via Tatarella, lasciando un'altra ragazza ferita. La comunità piange la perdita di una giovane vita, mentre emergono dettagli sulle circostanze dell'accaduto.

Erano in due a Bari a bordo della minicar che, nella notte tra lunedì e martedì, all?altezza del ponte di via Tatarella, in direzione del ponte Adriatico, tra la rotonda del...

