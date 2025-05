In Maschi veri su Netflix il cameo di Ilary Blasi nasconde una frecciata a Francesco Totti e Iovino

Ilary Blasi fa il suo ritorno su Netflix con un cameo nella serie "Maschi Veri", dove interpreta se stessa. In un momento divertente, lancia una frecciata a Francesco Totti e a Iovino, dimostrando che la sua presenza sullo schermo non è solo per il suo noto lavoro di conduttrice, ma anche per aggiungere un tocco di ironia e intrigo alla trama.

Ilary Blasi torna su Netflix, ma stavolta non è per un documentario. La conduttrice infatti, interpreta se stessa in un cameo nella serie Maschi Veri: e lancia una frecciatina sia a Totti che a Iovino Ilary Blasi ancora su Netflix nel ruolo di Ilary Blasi. Stavolta però niente documentario sul suo caffè con Iovino e le borse nascoste nel controsoffitto, ma un cameo nella serie Maschi Veri. Maschi Veri: la serie In una delle ultima puntate infatti, la conduttrice compare come "spirito guida" del personaggio di Daniela, interpretata da Laura Adriani. Una volta mantenuta dal marito, nella serie Daniela riesce a realizzarsi come content creator e, per una volta, mantenere lei il marito cha ha da poco perso il suo prestigioso lavoro in tv.

