In Lombardia il festival delle scuole | dal rap alla street art migliaia di studenti in scena

Il festival LAIVin 2025, dedicato alle arti interpretative, celebra il talento di 42.600 studenti e 1.750 docenti provenienti da oltre 344 scuole lombarde e piemontesi. Da 18 anni, questa manifestazione offre una piattaforma per esprimere passione e creativitĂ attraverso rap, street art e altre forme artistiche, contribuendo a un progetto educativo che va oltre il semplice intrattenimento.

42.600 studenti, 1.750 docenti, oltre 344 scuole coinvolte. Sono questi i numeri raggiunti dal festival LAIVin ( Laboratorio Arti Interpretative dal Vivo ) 2025 che, da ormai 18 anni, riunisce scuole superiori e Istituti della Lombardia e del Piemonte. Sono numeri che raccontano un progetto non solo educativo, ma sociale e urbano. Fino al 30 maggio è Casalmaggiore, in provincia di Cremona, a ospitare l’edizione 2025, il momento conclusivo di un progetto portato avanti durante tutto l’anno scolastico, promosso da Fondazione Cariplo e coordinato dai teatri Magro e Itinerante. Dal rap alla street art, fino al giornalismo e alle performance in strada: per cinque giorni, studenti e studentesse porteranno in scena il frutto di mesi di laboratori di teatro, musica e performance. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - In Lombardia il festival delle scuole: dal rap alla street art, migliaia di studenti in scena

