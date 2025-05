In estate i lavori anti-umidità nella scuola dell' infanzia | Mantenuta la promessa fatta alle famiglie

Durante l'estate, l'amministrazione comunale di Cesena ha realizzato lavori antiumidità nella scuola dell'infanzia, mantenendo la promessa fatta alle famiglie. Le scuole, fondamentali per la crescita delle generazioni future, occupano un posto centrale nell'agenda comunale, che ogni anno si impegna a migliorare le strutture per garantire un ambiente educativo sano e stimolante.

Le scuole sono luoghi centrali nella vita di una comunità e presidi fondamentali per la crescita e la formazione di tutte le generazioni. Per questo rappresentano una priorità nell’agenda dell’amministrazione comunale di Cesena, che ogni anno non solo avvia importanti interventi strutturali su un... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it