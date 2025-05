In due rubano un portafoglio con la tecnica del giubbotto | come funziona

Due cittadini cileni sono stati arrestati a Milano per furto con destrezza, dopo aver rubato un portafoglio utilizzando la nota "tecnica del giubbotto". Questa strategia collaudata consiste nell'approfittare della distrazione della vittima per sottrarre beni di valore. L'incidente è avvenuto nella stazione metropolitana di San....., rivelando l'ennesimo caso di raggiro in una delle città più affollate d'Italia.

Sempre la stessa tecnica, sempre lo stesso schema. La polizia locale di Milano ha arrestato ieri due cittadini cileni di 39 e 41 anni con l'accusa di furto con destrezza di un portafoglio. La tecnica del giubbotto Il colpo è avvenuto a mezzogiorno presso la stazione metropolitana di San...

