In crescita i reati segnalati su Youpol | l' App contro bullismo spaccio e violenza domestica

L'app Youpol, strumento fondamentale nella lotta contro bullismo, spaccio e violenza domestica, registra un aumento costante delle segnalazioni. Con il Sud in testa per numero di notifiche e il Centro maggiormente colpito nella violenza domestica, i dati mostrano un picco importante ad aprile 2025. I reati segnalati nelle categorie "Altro" e "Droga" evidenziano un'emergenza crescente che richiede attenzione e azioni concrete.

BRINDISI - Le segnalazioni stanno crescendo mese dopo mese. Le categorie “Altro” e “Droga” sono le piu? frequenti. Il Sud e? l’area con piu? segnalazioni complessive. Per la violenza domestica, il Centro e? l’area piu? colpita. Il picco generale e? stato ad aprile 2025. Sono questi i dati, a... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - In crescita i reati segnalati su Youpol: l'App contro bullismo, spaccio e violenza domestica

