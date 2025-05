In casa droga e libro contabile Tre arresti

Tre arresti sono stati effettuati dalla squadra mobile della Questura di Monza dopo un'operazione contro il traffico di droga. Gli agenti hanno scoperto a San Rocco un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui 2 chili di marijuana e 42 grammi di cocaina, oltre a strumenti utilizzati per lo spaccio e per la gestione dei profitti illeciti. L'operazione ha portato alla cattura di un 38enne incensurato di Monza e altri complici.

Da Monza a Milano per spacciare hashish, ma a casa a San Rocco aveva 2 chili di marijuana, 42 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile. Gli uomini della squadra mobile della Questura monzese hanno arrestato un 38enne incensurato di Monza e anche una coppia di italiani di 60 e 28 anni a Milano. Il 38enne era stato visto salire sabato sulla sua auto con un involucro prelevato dalla sua abitazione e seguito fino a Milano dove, arrivato nella zona nord-orientale della città, ha consegnato il pacchetto a una donna facendolo passare attraverso le inferriate di una recinzione condominiale, dove la 28enne abitava... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In casa droga e libro contabile. Tre arresti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il libro con i nomi dei clienti e la droga consegnata dall'inferriata: coppia arrestata per spaccio; Monzese incensurato con 2 chili di droga e macchina conta soldi seguito fino a Milano: tre arresti; Spaccio di hashish tra Monza e Milano: una soffiata e tre spacciatori arrestati; Lo spacciatore con il libro contabile e 2 chili di droga in casa a Monza | 3 arresti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In casa droga e libro contabile. Tre arresti - Da Monza a Milano per spacciare hashish, ma a casa a San Rocco aveva 2 chili di marijuana, 42 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile. Gli uomini ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Lo spacciatore con il "libro contabile" e 2 chili di droga in casa a Monza: 3 arresti - L'uomo è stato sorpreso a consegnare mezzo chilo di hashish a casa di una coppia a Milano: tre le persone finite in manette ... 🔗monzatoday.it scrive

Giovane fermato dalla Finanza fuori da un locale, rinvenuti in casa cocaina, marijuana e un "libro contabile" dello spaccio: 24enne in manette - BRESCIA. Dopo aver fermato un giovane fuori da un locale, la Guardia di Finanza ha scoperto nella sua abitazione oltre un etto e mezzo di cocaina, diversi grammi di marijuana e vari strumenti per lo ... 🔗Scrive ildolomiti.it

Raffaele Imperiale: da Narcos a Collaboratore di Giustizia