In bici per imparare il codice della strada | piccoli alunni a lezione dai carabinieri

Mercoledì 28, i piccoli alunni della scuola materna di Mesola hanno vissuto una mattinata speciale, partecipando a un'iniziativa organizzata dai carabinieri sotto la guida del comandante Enrico Andreucci. Attraverso attività pratiche e divertenti, i bambini hanno imparato le regole del codice della strada, contribuendo al progetto 'Cultura della Legalità' e consolidando importanti valori civici fin dalla giovane età.

