In Bergamasca un medico ogni 1 602 pazienti | Carenza strutturale Regione intervenga

In Bergamasca, la grave carenza di medici di base emerge drammaticamente: un medico ogni 1.602 pazienti. L'ultimo bando per assumere medici ha registrato solo 20 adesioni a fronte di 427 posti disponibili, evidenziando un'emergenza sanitaria persistente. Un'indagine de IlSole24Ore mette in luce la necessitĂ di interventi strutturali da parte della regione per affrontare questa crisi.

Bergamo. Gli esiti dell’ultimo bando per reclutare medici di base negli ambiti carenti, con solo 20 adesioni rispetto ai 427 posti richiesti manifesta ancora una volta la situazione di grave emergenza sanitaria in Bergamasca. Alcuni giorni fa è stata pubblicata da IlSole24Ore un’indagine sul rapporto tra medici di base e abitanti che vede la Provincia di Bergamo agli ultimi posti in Italia, con un solo professionista disponibile ogni 1.602 pazienti, dato pressochĂ© stabile dal 2023 e che è ben al di sopra sia della media nazionale, pari a uno ogni 1.370 abitanti, sia dello standard ottimale, pari a uno ogni 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In Bergamasca un medico ogni 1.602 pazienti: “Carenza strutturale, Regione intervenga”

