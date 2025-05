In baia di Sistiana si torna a ballare al Base Club Experience

La Baia di Sistiana riapre le sue porte al divertimento con il Base Club Experience, la storica discoteca che ha ispirato Fred Bongusto. A partire dal 3 giugno, ogni martedì, gli appassionati di ballo potranno godere di una vivace stagione di milongas, immersi in un’atmosfera unica sulla “rotonda sul mare”. Un'occasione imperdibile per ballare e socializzare in uno dei luoghi più suggestivi di Trieste.

Si torna a ballare in Baia di Sistiana (Duino-Aurisina, Trieste) al Base Club Experience, la discoteca della famosa "rotonda sul mare", che ispirò Fred Bongusto nel 1964 per la sua nota canzone, e che farĂ da cornice a una ricca stagione di milongas, ogni martedì, dal 3 giugno (dalle 20.00 alle.

