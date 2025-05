In anteprima il video Mappe Stellari di Beatrice Campisi

Milano, 28 mag. (askanews) - Presentiamo in anteprima il video "Mappe Stellari" di Beatrice Campisi, un brano del suo nuovo progetto "L'ultima lucciola", uscito il 4 aprile. Con questo lavoro, la cantautrice siciliana unisce poesia e musica, proponendo un viaggio emozionante nell'universo dei sentimenti e delle immagini evocative. Scopri le sue sonoritĂ uniche e il messaggio profondo che caratterizzano il suo lavoro.

Milano, 28 mag. (askanews) - In anteprima il video Mappe Stellari di Beatrice Campisi, brano estratto da "L'ultima lucciola", il nuovo progetto letterario e discografico della cantautrice siciliana, uscito il 4 aprile per Mezzanotte e Edizioni Underground? (distribuzione fisica IRD e digitale Believe Digital). Il brano parla della difficoltĂ di riconoscersi nel proprio corpo, di sentirsi all'altezza delle aspettative, di intessere relazioni profonde. Questo smarrimento può essere lenito dall'incontro tra anime affini, sensibili, che tracciano connessioni astrali per arginare le fragilitĂ giovanili e disegnare "mappe stellari contro la tristezza"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video Mappe Stellari di Beatrice Campisi

