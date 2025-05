In ambulanza senza il medico | Dopo un mese nessun disagio

L'absence del medico a bordo delle ambulanze del 118 a Greve in Chianti, in vigore dal primo maggio, sta suscitando preoccupazione. Dopo un mese senza apparenti disagi, il gruppo di minoranza Immagina Greve chiede un ripensamento della riorganizzazione regionale, sottolineando l'importanza di un approccio adeguato alla fase di sperimentazione del servizio di emergenza.

Preoccupa la riorganizzazione regionale del 118 a Greve in Chianti che dal primo maggio non ha più il medico a bordo delle ambulanze dell’emergenza. Una scelta che non piace soprattutto a Immagina Greve, gruppo di minoranza che sostiene che sia "necessario un cambio di approccio alla fase di sperimentazione", sottolinea il capogruppo Filippo Pierini. "Se pensiamo alle modalità con cui viene gestita la revisione del servizio 118 nel nostro territorio, purtroppo dobbiamo constatare che tale esigenza non è stata al momento esattamente soddisfatta", continua. "L’ambulanza medicalizzata è stata sostituita da un’ambulanza con soli volontari (cosiddetta ’Bravo’) e da una automedica separata, con medico e infermiere a bordo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In ambulanza senza il medico: "Dopo un mese nessun disagio"

