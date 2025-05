Imprese femminili nel Padovano 9 su 10 hanno meno di sei addetti | Favorire accesso al credito

Il 30 maggio, il centro Le Village by CA Triveneto a Padova ospiterà un open day dedicato alle 17.600 imprese femminili del territorio, molte delle quali hanno meno di sei addetti. L'evento mira a promuovere l'accesso al credito e a supportare le donne interessate a avviare un'attività imprenditoriale, offrendo opportunità di networking e informazioni utili per il successo delle loro iniziative.

