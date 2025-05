impresa di matteo gigante da casal palocco battuto tsitsipas al roland garros

Matteo Gigante da Casal Palocco compie un'impresa straordinaria al Roland Garros, battendo il temuto Stefanos Tsitsipas e avanzando al terzo turno del prestigioso torneo parigino. Il giovane tennista, attualmente in posizione numero 167 nel ranking mondiale, ha dimostrato grande determinazione sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne, confermando il suo talento e la sua potenza.

Parigi, 28 maggio 2025 – Impresa di Matteo Gigante che avanza al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 167 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto minuti. Una giornata che ha visto anche i successi di Paolini e Musetti per un’Italia che sta diventando sempre più protagonista della scena tennistica mondiale non solo per merito del numero uno Sinner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net