Imprenditore arrestato | deve scontare una reclusione di 4 anni e 5 mesi

Un imprenditore di Ravenna è stato arrestato dalla Polizia di Stato e dovrà scontare una pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è il risultato di un cumulo di pene a suo carico. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, sollevando interrogativi sulle motivazioni e le circostanze dietro questo intervento delle forze dell'ordine.

Ravenna, 28 maggio 2025 – Deve scontare in carcere un cumulo di pene il cittadino italiano tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Ravenna. L’altro pomeriggio, lunedì, gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno proceduto all’arresto di un imprenditore ravennate destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte di Appello di Bologna, quale provvedimento di cumulo di diverse condanne definitive. Nello specifico l’uomo dovrà scontare una reclusione di quattro anni e cinque mesi per reati contro il patrimonio, sulla scorta di provvedimenti emessi dai Tribunali di Rovigo e di Ravenna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imprenditore arrestato: deve scontare una reclusione di 4 anni e 5 mesi

