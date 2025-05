Impieghi stagionali Le ultime occasioni

Se sei alla ricerca di un lavoro stagionale, hai ancora tempo per cogliere nuove opportunità in Toscana. Le selezioni sono attive in molte strutture ricettive lungo la costa, a La Spezia, nelle città d’arte e nelle aree interne. Scopri le numerose offerte disponibili sul sito dell'EBTT, l'Ente Bilaterale del Turismo Toscano, e preparati a vivere un'esperienza lavorativa unica quest'estate.

Chi cerca un lavoro stagionale è ancora in tempo. In molte strutture ricettive della Toscana, sia sulla costa (La Spezia compresa), che nelle città d’arte e nelle aree interne della regione, le selezioni sono ancora in corso. Numerose offerte di lavoro sono pubblicate sul sito dell’Ebtt, l’Ente bilaterale del turismo toscano, ma anche sul portale specializzato nel lavoro turistico Job in Tourism (jobintourism.it). Tra le ultime opportunità segnalate su ebtt.it, c’è quella di un ristorante di Grosseto che cerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore (curriculum a [email protected]), e quella di un albergo di Montecatini Terme che assume con urgenza un receptionist esperto per un impiego fino a 42 ore settimanali (candidature a montecatini@ebtt... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impieghi stagionali. Le ultime occasioni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Impieghi stagionali. Le ultime occasioni; Offerte di lavoro zona Senese – Siena. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Non solo stagionali, dai centri per l’impiego tutte le offerte della settimana. Le occasioni non mancano - Quasi 500 posti di lavoro questa settimana presentati dai Centri per l’Impiego della Spezia e Sarzana. Le ricerche riguardano tutti i settori economici, in particolare i settori ristorazione ... 🔗Come scrive cittadellaspezia.com

Impieghi estivi, i giovani affollano la Borsa Lavoro. Ecco il focus sulla quinta edizione - Dal mattino al tardo pomeriggio di ieri, l’Hotel Calabresi ha ospitato la quinta edizione della “Borsa Mercato del Lavoro”: occasione d’incontro diretto ... «Diciamo che le strutture stagionali sono ... 🔗Riporta corriereadriatico.it

La difficoltà di trovare lavoratori stagionali - Cartabianca - 24/05/2022