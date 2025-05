Impianto eolico Sadegholvaad | Pronti a tutte le azioni necessarie dalla Toscana un brutto segnale

Il progetto di impianto eolico "Badia del Vento" in Toscana solleva preoccupazioni significative per le ricadute territoriali e ambientali, essendo situato a pochi passi dal confine con la provincia di Rimini. Questo via libera rappresenta non solo un brutto segnale, ma anche un modello problematico per il modo in cui si affrontano le questioni energetiche nel Paese. Analizziamo le implicazioni di questa scelta.

"Il via libera della Toscana al progetto di impianto eolico a 'Badia del Vento', a un millimetro (per restare larghi.) dal confine con la provincia di Rimini, non è solo un brutto segnale in sé ma un pessimo viatico al metodo con cui i territori, il Paese, dovrebbero accostarsi al tema delle...

