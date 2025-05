impegni aspettative e la voce importante dell italia il vertice nato visto dal gen del casale

A meno di un mese dal vertice NATO ad Amsterdam, l'Italia si prepara a svolgere un ruolo cruciale nel dibattito internazionale. Con 32 leader mondiali pronti a confrontarsi su temi spesso controversi, la presenza di Donald Trump e le aspettative di Roma si intrecciano in un contesto di impegni e sfide globali. Scopriamo insieme le dinamiche e le speranze che circondano questo evento storico.

A meno di un mese dal summit atlantico nella capitale olandese, cresce l’attesa per un evento che si preannuncia di portata storica, con 32 Capi di Stato e di governo che dovranno confrontarsi su temi spesso divisivi. Ed è forte l’attesa per la prima volta di Donald Trump, nel suo secondo mandato presidenziale. Tanti i temi. Revisione strategica dell’Alleanza, budget nazionali per la difesa, sinergie industriali, conflitti che minacciano gli spazi euro-atlantici, ruolo del “pilastro europeo” e dei Paesi c.d. “volenterosi”. Ma fino a che punto i risultati saranno all’altezza delle aspettative? Esiste un problema di fondo, i diversi punti di attrito tra Stati Uniti e alleati europei e nell’ambito di questi ultimi... 🔗 Leggi su Formiche.net