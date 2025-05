Imparare a vincere intervista a Monica De Gennaro

In questa intervista, esploriamo il mondo di Monica “Moki” De Gennaro, una vera leggenda della pallavolo femminile. Libero di straordinario talento, ha dominato le competizioni negli ultimi due anni, guadagnandosi riconoscimenti e titoli storici. Scopriamo le sue esperienze, la sua filosofia vincente e il segreto del suo successo in un'intervista che svela il dietro le quinte di una carriera straordinaria.

Quando qualcuno parla di Monica “Moki” De Gennaro salta sempre fuori la stessa parola: “Leggenda”. Libero più forte della sua generazione e forse della storia stessa della pallavolo femminile, negli ultimi due anni Monica ha vinto da protagonista ogni competizione a cui ha partecipato, dallo scudetto all'Olimpiade di Parigi, passando per la Champions League e il Mondiale per Club. Durante i playoff dell'ultima stagione di A1 ha superato il record di presenze in A di Francesca Piccinini e nei suoi dodici anni con la maglia dell'Imoco Conegliano ha riscritto con le sue compagne il libro dei record, collezionando trofei, vittorie e battendo praticamente chiunque. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Imparare a vincere, intervista a Monica De Gennaro

Se ne parla anche su altri siti

Spal, devi imparare a vincere. La pareggite può non bastare - E per la Spal il discorso di essere o non essere costretta a vincere nei 180 minuti dello spareggio diventa prioritario, visto che gli uomini di Baldini confermano a ogni tornata il complicato ... 🔗msn.com scrive

Frassica Da piccolo ero bellissimo, somigliavo a Monica Bellucci