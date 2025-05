Immissioni in ruolo docenti 2025 i posti disponibili per provincia IN AGGIORNAMENTO

Le immissioni in ruolo per i docenti nel 2025 sono in fase di aggiornamento, con gli Uffici Scolastici che stanno pubblicando i posti disponibili per provincia e grado di scuola. Rimanete sintonizzati per le ultime notizie e aggiornamenti ufficiali su questa importante procedura di assunzione.

Gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare i posti disponibili per ogni grado di scuola dopo i movimenti del personale di ruolo. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2025, i posti disponibili per provincia IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti), lotta ai diplomifici, cambia importo della Carta docente, riforma Istituti Tecnici. TUTTE LE NOVITÀ - Approvato in Senato, il Decreto Scuola 2025 introduce importanti novità come le immissioni in ruolo per gli idonei ai concorsi, le nuove norme contro i diplomifici e modifiche all'importo della carta docente. 🔗continua a leggere

