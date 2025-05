Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | elenchi provinciali delle disponibilità In Aggiornamento

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno avviato la pubblicazione degli elenchi provinciali delle disponibilità per le immissioni in ruolo dei docenti nell'anno scolastico 2025/26. Questi dati, ancora in aggiornamento, rappresentano un passo importante nel processo di stabilizzazione del personale docente, soggetto a future variazioni.

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno iniziato a pubblicare i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti nell'anno scolastico 202526. Le disponibilità sono calcolate dopo la conclusione della mobilità del personale di ruolo e, come di consueto, sono soggette a possibili variazioni nei prossimi giorni. I dati vengono diffusi provincia per provincia e sono

