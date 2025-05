Immissioni in ruolo 2025 26 | ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti In aggiornamento

L'anno scolastico 2025/26 segna una fase cruciale per le immissioni in ruolo, con la recente conclusione della mobilità scolastica. Gli Uffici scolastici provinciali hanno già iniziato a rilasciare indicazioni sulle classi di concorso in esubero, fornendo informazioni chiave per comprendere le future opportunità di assunzione a tempo indeterminato nel settore educativo. Scopriamo insieme i dettagli di questa situazione.

Conclusa la fase di mobilità scolastica per l’anno 202526, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime indicazioni sulle CdC in esubero. Si tratta di un’informazione preliminare ma strategica, utile per delineare lo scenario delle future assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. CdC in esubero: stop alle immissioni in ruolo per . Immissioni in ruolo 202526: ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti In aggiornamento Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO] - Dopo la mobilità 2025/26, alcune classi di concorso risultano in esubero, mettendo a rischio le future immissioni in ruolo. 🔗continua a leggere

