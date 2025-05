Imbarazzo a Pescate il sindaco nega la cittadinanza a un kosovaro | È qui da 10 anni ma non parla una parola di italiano

A Pescate, in provincia di Lecco, si è verificato un episodio controverso: un uomo kosovaro, residente in Italia da dieci anni, ha visto negata la cittadinanza dal sindaco Dante De Capitani. La ragione? La sua incapacità di comunicare in italiano durante la cerimonia di giuramento. Questo evento solleva interrogativi importanti sulle barriere linguistiche e sull’inclusione degli immigrati nella società italiana.

Lecco – A Pescate, piccolo comune della provincia di Lecco, un uomo di origine kosovara residente in Italia da dieci anni si è visto negare la cittadinanza italiana dal sindaco Dante De Capitani. Il motivo: l’incapacità di pronunciare anche solo una parola in italiano durante la cerimonia di giuramento. L'episodio ha fatto discutere perché il richiedente aveva tutti i documenti in regola, inclusa la certificazione di aver frequentato i corsi di italiano obbligatori, già approvata dalla Prefettura. Eppure, quando è arrivato il momento di leggere la formula del giuramento – “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” – l’uomo non è riuscito a pronunciare nemmeno una sillaba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imbarazzo a Pescate, il sindaco nega la cittadinanza a un kosovaro: “È qui da 10 anni ma non parla una parola di italiano”

