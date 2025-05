imagine dragons il pop rock ottimista della band usa conquista milano

Gli Imagine Dragons hanno infiammato Milano con il loro pop rock contagioso, portando sul palco dell’Ippodromo La Maura un'atmosfera vibrante e ottimista. Con uno skyline del deserto dell'Arizona a fare da sfondo, la band ha dato il via alla prima data europea del ‘Loom Tour’, promettendo di tornare in Italia con due concerti allo Stadio Euganeo a giugno.

Lo skyline del deserto dell’Arizona illumina gli schermi del palco dell’Ippodromo La Maura a Milano, quando poco dopo le 21 g li Imagine Dragons irrompono in scena in una serata fresca per la prima data europea del ‘Loom Tour’, c he li riporterà in Italia il 18 e il 19 giugno allo Stadio Euganeo di Padova e il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’Ippodromo è sold-out, così come anche le prossime date nel nostro paese, a testimonianza di un successo anche qui di una band che forse non conquista le copertine, ma che realizza numeri da record, con oltre 240 miliardi di stream globali... 🔗 Leggi su Lapresse.it