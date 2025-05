Imagine Dragons a Milano | emozioni intimità e calze Vans durante il ritorno trionfale

Vivi l’emozione unica degli Imagine Dragons a Milano, dove intimità e energia si sono fuse in un concerto indimenticabile all’Ippodromo Snai La Maura. Dopo tre anni di attesa, il ritorno della band durante il LOOM World Tour ha regalato emozioni intense e momenti di pura connessione con oltre 65.000 fan.

L'entusiasmo per il ritorno degli Imagine Dragons in Italia ha raggiunto il culmine ieri sera a Milano. Con oltre 65mila appassionati raccolti all'Ippodromo Snai La Maura, il concerto ha segnato l'inizio del LOOM World Tour Europeo, dopo un assenza triennale dal paese. L'atmosfera era elettrica, con la folla in fervente attesa di un'esibizione memorabile.

Gli “Imagine Dragons“ al La Maura dopo 3 anni (e un passato incombente) - Dopo tre anni, gli Imagine Dragons tornano a Milano all’Ippodromo La Maura, questa volta senza legami festivalieri. 🔗continua a leggere

IMAGINE DRAGONS - NEXT TO ME LIVE @ MILANO 2025 #imaginedragons #Milano #live #concert #loomtour