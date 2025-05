Illuminazione pubblica L’assessore Zanca | | Risparmio annuale di un milione e mezzo

L'assessore Paolo Zanca annuncia un'importante novità per l'illuminazione pubblica: il Comune prevede di risparmiare 1,5 milioni di euro all'anno per i prossimi nove anni rispetto al 2022, garantendo al contempo un miglioramento della qualità del servizio. È stato pubblicato il bando per la gestione degli impianti di illuminazione e semaforici, attualmente in carico a Hera Luce, segnando un passo significativo verso una gestione più efficiente.

"Il Comune arriverà a risparmiare un milione e mezzo all'anno rispetto al 2022 per nove anni, con un incremento della qualità del servizio". L'assessore Paolo Zanca annuncia la pubblicazione del bando per l'illuminazione pubblica e gli impianti semaforici fino ad oggi gestiti da Hera Luce. Valore del contratto a base della gara, indetta a livello europeo: 52 milioni di euro per nove anni attraverso la concessione diretta. Assessore, è la prima volta che il Comune indice un bando su luce e semafori. Come mai in passato non si era mai fatto? "Il motivo è riconducibile alla storia di Modena. Fino al 1997 il servizio era gestito dalla municipalizzata che produceva e vendeva l'energia, mi riferisco alla famosa Amcm...

