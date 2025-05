illimity Bank guida la quotazione di TradeLab su Euronext Growth Milan come EGA e Global Coordinator per collocamento da €3 mln

Illimity Bank ha guidato con successo la quotazione di TradeLab su Euronext Growth Milan, agendo come Euronext Growth Advisor e Global Coordinator in un collocamento di 3 milioni di euro. Questa operazione segna il 13° processo EGM di illimity, con TradeLab che debutta in Borsa con Mare Group come Corner Investor strategico e un flottante del 21,9%.

illimity Bank conclude il 13° processo EGM con TradeLab, che debutta in Borsa con Mare Group come Corner Investor strategico e un flottante del 21,9% illimity Bank ha ricoperto il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA) e di Global Coordinator nell'ambito del processo di ammissione e successiv...

