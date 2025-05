Illegittimo l’obbligo del check-in in presenza | il Tar del Lazio dà ragione ai gestori delle case vacanza

Il Tar del Lazio ha stabilito una sentenza significativa per il settore del turismo extralberghiero, dichiarando illegittimo l'obbligo di check-in in presenza per le case vacanza. Accogliendo il ricorso della Federazione FARE, la decisione segna un importante passo avanti nella regolamentazione del settore, sollevando i gestori da requisiti ritenuti eccessivi e aprendo la strada a una maggiore flessibilità nella gestione delle strutture ricettive.

Una sentenza destinata a segnare un punto fermo nella regolamentazione del turismo extralberghiero. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione FARE (Federazione delle Associazioni della Ricettività Extralberghiera), dichiarando illegittima la circolare ministeriale del 18.

