Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo la chiusura di The Couple quando parte Battiti Live

Ilary Blasi torna su Canale 5 con una nuova avventura: dopo la chiusura anticipata di "The Couple", la conduttrice è pronta a riconquistare il pubblico con "Battiti Live", affiancata da Alvin. Scopriamo insieme la data di partenza e le novità del programma estivo.

Dopo la chiusura anticipata di The Couple nelle scorse settimane, per Ilary Blasi arriva a luglio l'occasione di riscatto con Battiti Live, condotto ancora una volta insieme ad Alvin. Ecco la data di partenza del programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo la chiusura di The Couple, quando parte Battiti Live

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco. 🔗continua a leggere

