Ilary Blasi la frecciata a Francesco Totti in Maschi Veri

Ilary Blasi torna al centro dell'attenzione con un cameo in "Maschi Veri", lasciando intendere frecciate all'ex marito Francesco Totti. Dopo il documentario "Unica e Ilary", la conduttrice cerca di risollevare la sua carriera dopo l'insuccesso di "The Voice". Scopri come il suo ingresso nel film ha già acceso i riflettori sul suo talento e sulla sua vita personale.

Basta un cameo per lasciare il segno, e Ilary Blasi lo sa bene: dopo il documentario Unica e Ilary su Netflix, è presente in Maschi Veri, adattamento italiano in cui sono presenti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Pietro Sermonti e Francesco Montanari. La conduttrice, reduce dall’insuccesso di The Couple, è presente con un cameo nelle ultime puntate. E quale modo migliore di partecipare se non lanciando una frecciata ben assestata all’ex marito, Francesco Totti? Ma procediamo per punti. Ilary Blasi in Maschi Veri: la frecciata a Francesco Totti. Ilary Blasi è inarrestabile: The Couple non ha ottenuto il successo sperato, è vero, in termini di ascolti è stato un “flop”, ma la conduttrice rimane una delle punte di diamante di Mediaset... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ilary Blasi, la frecciata a Francesco Totti in Maschi Veri

Approfondimenti da altre fonti

Ilary Blasi recita in 'Maschi veri' e lancia l'ennesima frecciata sul caso Totti; Chanel Totti festeggia 18 anni, la maxi festa con papà Francesco e mamma Ilary; Ilary Blasi su tutte le furie, il flop di “The Couple” e la stoccata dal ‘nemico’ di Totti; Ilary Blasi sta attraversando un periodo nero: la rabbia della conduttrice è forte, ecco cosa è successo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ilary Blasi lancia una bella frecciatina a Totti e Iovino: la vendetta va servita fredda! - Ilary Blasi ha lanciato una bella frecciatina a Francesco Totti e Cristiano Iovino: ecco cosa ha detto di recente e in che contesto. 🔗Da donnapop.it

Ilary Blasi recita in 'Maschi veri' e lancia l'ennesima frecciata sul caso Totti - C'è anche la conduttrice romana nella serie Netflix del momento e ancora una volta non ha perso l'occasione per punzecchiare l'ex marito ... 🔗Da corrieredellosport.it

Incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti: spunta un evento molto speciale - Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo insieme allo stesso evento, accompagnati dai rispettivi nuovi partner. Tutti i dettagli sull'incontro. 🔗Segnala notizie.it

Ilary Blasi ironizza su Totti a The Couple ??