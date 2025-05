IL WORKSHOP DI PABLO AULADELL a Scuola Internazionale di Comics Torino | appuntamento sabato 7 giugno 

Sabato 7 giugno, la Scuola Internazionale di Comics di Torino ospiterà un workshop con Pablo Auladell, rinomato fumettista. Durante l'incontro, si esploreranno le potenzialità narrative del fumetto, un linguaggio artistico unico con regole specifiche. I partecipanti affronteranno interrogativi chiave, come la possibilità di raccontare tutto attraverso le immagini e la coerenza grafica nelle produzioni artistiche. Un'opportunità imperdibile per gli aspiranti narratori visivi!

Il fumetto è un linguaggio. Come tale ha una propria sintassi, regole proprie e parla secondo modalità specifiche, sebbene molto eclettiche. Ma c'è una domanda preliminare che ogni autore deve porsi: il fumetto può raccontare tutto? E come si riesce a mantenere una coerenza grafica in lavorazioni molto lunghe? SABATO 7 GIUGNO dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30 presso SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS DI TORINO – grazie a una collaborazione in sinergia con Diabolo Edizioni e Caracol Art Gallery – Pablo Auladell cercherà di dare risposta a queste e ad altre domande grazie a un workshop teoricopratico nel quale i partecipanti realizzeranno un breve racconto a fumetti...