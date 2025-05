Il vino biologico protagonista di un convegno all’università d’Annunzio di Chieti

Sabato 31 maggio, l’Università "Gabriele d’Annunzio" di Chieti-Pescara accoglierà un convegno di rilevanza sulle potenzialità del vino biologico. A partire dalle 9.00, l’aula convegni del CAST sarà il palcoscenico per approfondire il tema "Il vino biologico tra sostenibilità, benessere e salute", un’occasione per discutere i benefici ambientali e salutistici dell’enologia biologica.

