Il Velodromo non affascina i big | solo 6 concerti in calendario Geolier e Irama preferiscono Messina e Catania

Palermo si trova in difficoltà nell'attrarre grandi artisti per i concerti estivi, con solo sei eventi in programma. La scelta di nomi noti come Geolier e Irama di esibirsi a Messina e Catania evidenzia la mancanza di una location idonea: il Velodromo risulta troppo grande, il Verdura troppo piccolo. Questa situazione pone interrogativi sulla capacità della città di ospitare eventi di richiamo tutto l'anno.

Troppo grande il Velodromo, troppo piccolo il Verdura. Nel mezzo la mancanza di una struttura attrezzata, capace di attrarre artisti tutto l'anno. Mentre l'estate dei grandi eventi sta scaldando i motori, Palermo fatica a trovare il palco adatto. E così i big come Geolier e Irama preferiscono.

