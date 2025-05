il valore terapeutico della ninna nanna

La ninna nanna, un dolce canto che accompagna il sonno dei neonati, potrebbe avere benefici terapeutici inaspettati. Un nuovo studio indaga l'impatto a lungo termine di un programma di arricchimento musicale, evidenziando l'importanza di incoraggiare le mamme a utilizzare la musica per favorire il benessere dei loro piccoli. Scopriamo insieme i risultati di questa ricerca innovativa.

AGI - Molti genitori sanno che i neonati adorano sentire il loro canto ma sono poche le ricerche precedenti che ne dimostrano gli effetti a lungo termine. In un nuovo studio, i ricercatori hanno esplorato se l'utilizzo di un programma di intervento di arricchimento musicale per incoraggiare mamme e papĂ a cantare piĂą frequentemente ai propri bambini potesse migliorare la salute sia dei neonati che di chi si prende cura di loro (come avviene con il contatto pelle a pelle). Questa ricerca è stata presentata in un nuovo articolo sulla rivista Child Development con autori della Yale University (Stati Uniti), dell'UniversitĂ di Amsterdam (Paesi Bassi), dell'UniversitĂ di Auckland (Nuova Zelanda), dell'UniversitĂ McGill (Canada), della Donald and Barbara Zucker School of Medicine di HofstraNorthwell (Stati Uniti) e dell'UniversitĂ di Princeton (Stati Uniti)... 🔗 Leggi su Agi.it