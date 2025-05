Il Val d’Akragas accolto a Istambul | il gruppo folk agrigentino protagonista dei giochi popolari

Il gruppo folcloristico agrigentino Val d'Akragas ha recentemente rappresentato la Sicilia a Istanbul, partecipando a un evento internazionale dedicato ai giochi popolari e alle tradizioni occidentali. Immerso in un contesto ricco di storia, tra cupole e minareti, il gruppo ha regalato momenti di autenticità e cultura, condividendo le radici della propria terra con un pubblico affascinato.

