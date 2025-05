Il vaccino contro il Covid non sarà più raccomandato a donne incinte e bambini | l’annuncio di Kennedy Jr

Il ministro della salute di Trump, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato con entusiasmo che il vaccino contro il Covid-19 non sarà più raccomandato per donne in gravidanza e bambini. Con il suo slogan "Rendiamo l’America salutare di nuovo", Kennedy sottolinea un cambio di rotta nella gestione della salute pubblica, alimentando dibattiti su sicurezza e politiche vaccinali nel contesto della pandemia.

“Non potrei essere più felice. Rendiamo l’America salutare di nuovo (“Let’s make America healthy again”, riprendendo il motto MAGA di Trump, ndr) “. Per il ministro della salute di Trump Robert F. Kennedy Jr. l’oggetto di soddisfazione è constatare che il vaccino contro il Covid-19 non sarà più tra quelli raccomandati dal CDC (Center for Disease Control and Prevention) per donne incinte e bambini. Insieme a lui, che ha annunciato la novità in un video, c’erano anche il commissario della Food and Drug Administration statunitense Marty Makary, che giusto due settimane fa ha affermato di voler limitare il vaccino ad anziani, bambini e adulti con patologie pregresse, e il direttore del National Institutes of Health, Jay Bhattacharya... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il vaccino contro il Covid non sarà più raccomandato a donne incinte e bambini”: l’annuncio di Kennedy Jr

Su questo argomento da altre fonti

Covid, la nuova variante LP.8.1 in crescita in Europa e Italia. Quali sono i sintomi; Covid, allerta per la nuova variante Lp 8.1: si diffonde in Asia. I rischi in Italia; Variante LP.8.1: caratteristiche, sintomi e impatto sulla campagna vaccinale anti-Covid 2025-2026; Dopo il COVID la deterrenza Usa sarà sanitaria: i piani di NIH e HHS per prevenire la prossima pandemia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come sarà il vaccino contro il Covid 19? Quali problemi pone il Coronavirus?