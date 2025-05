il tricolore è maschilista bufera su amato che difende la sindaca di merano

Nel dibattito sul simbolo nazionale, Giuliano Amato difende la sindaca di Merano, accusata di essere "allergica" al tricolore. Le sue parole scatenano una polemica sul significato del tricolore nella società contemporanea, con il Dottor Sottile che esprime il suo disappunto in occasione di una cerimonia per il complesso anniversario di un'importante testata. Questo articolo esplora le implicazioni di tali affermazioni e il loro impatto politico.

Giuliano Amato sta con la sindaca di Merano "allergica" al tricolore. Il Dottor Sottile, 87 anni passati per buona parte nelle istituzioni della Repubblica - giudice della Corte Costituzionale e presidente della stessa, nonché ministro e capo del governo - nella cerimonia per gli 80 anni del quotidiano Alto Adige a Bolzano si spinge a sposare la linea di Katharina Zeller in una lectio che in certi passaggi ha un che di sacerdotale, in altri addirittura papale visto il reiterato invito ai giornalisti a «costruire ponti» da bravi pontefici. I fatti. L'ex premier ricorre alla metafora biblica della Torre di Babele per affrontare il tema della convivenza delle comunità che parlano italiano e tedesco... 🔗 Leggi su Iltempo.it