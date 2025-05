Il Tribunale gela la Todde | respinto il ricorso della governatrice Guai seri per il campo largo

Il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso della governatrice Alessandra Todde, riguardo alla richiesta di decadenza, evidenziando la competenza del Consiglio regionale in merito. Questa decisione segna un momento cruciale per il campo largo, sollevando interrogativi sulla stabilità politica e le prospettive future per la governance regionale.

Il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso di Alessandra Todde contro la richiesta di decadenza e sottolinea che ''la competenza è rimessa dalla legge al Consiglio regionale''. Il collegio della prima sezione civile del Tribunale presieduto da Gaetano Savona ha respinto il ricordo contro l'ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia. Sottolineando che ''il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza, ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero detta conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale''. I giudici ribadiscono che la palla sul futuro di Todde, governatrice della Sardegna torna al palazzo di via Roma a Cagliari... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Tribunale gela la Todde: respinto il ricorso della governatrice. Guai seri per il campo largo

