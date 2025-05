Il Trail del Centenario allunga il passo | spettacolo sui 50 chilometri

Il Trail del Centenario allunga il passo: il 22 giugno a Foppolo si terrà la quarta edizione della spettacolare corsa in montagna di 50 km, con il debutto del percorso più lungo. Un evento imperdibile per gli appassionati di trail running, con l’obiettivo di superare le 700 iscrizioni e vivere un’esperienza unica tra natura e adrenalina.

CORSA IN MONTAGNA. Mercoledì 28 maggio a Gorle presentata l’edizione n.4 della gara in programma il 22 giugno con partenza e arrivo a Foppolo. La novità è il debutto del percorso più lungo. «Obiettivo 600-700 iscritti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Trail del Centenario allunga il passo: spettacolo sui 50 chilometri

