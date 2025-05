Il tofu l' ingrediente culinario secolare da valutare

Il tofu, ingrediente fondamentale della cucina asiatica, è presente da secoli sulle tavole di tutto il mondo. Con una storia che si estende per circa 2000 anni, questo alimento versatile e ricco di proteine merita di essere riscoperto e valorizzato. Scopriamo insieme le sue origini, le peculiarità e i motivi per cui il tofu merita un posto di rilievo nelle nostre cucine moderne.

C he cos'è il tofu? Presenza fissa sugli scaffali dei supermercati e anche nelle dispense di moltissime persone, pochi però sanno perché questo alimento della cucina cinese, benché il nome sia giapponese, è conosciuto e mangiato da circa 2000 mila anni. E se è da così tanto tempo che viene cucinato, qualche motivo c'è. Tofu, il formaggio di soia che viene da lontano. Spesso è considerato un alimento moderno, arrivato sulle nostre tavole in un boom di diete vegetariane e vegane e pensando che sia ultraprocessato...