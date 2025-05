il tesoro nascosto del cicloturismo affare da quasi 98 miliardi di euro

Il cicloturismo sta emergendo come un tesoro nascosto del settore turistico, con un valore prossimo ai 98 miliardi di euro. Questo modello di turismo lento, sostenibile e in costante crescita, ha visto un'affluenza record di 89 milioni di presenze nel 2024, con un aumento del 54% rispetto all'anno precedente. Scopriamo insieme le ragioni di questo straordinario boom e il suo impatto sull'economia italiana.

Un turismo lento. Ma ricco. Un movimento in crescita costante. Silente e altamente sostenibile. Continua, anno dopo anno, la risalita del cicloturismo italiano che, nel 2024, ha fatto registrare un boom sia in termini di presenze, stimate in 89 milioni (+54% sul 2023), che di impatto economico, arrivato a quasi 9,8 miliardi di euro. Il 44,6% dei cicloturisti, secondo l'ultimo dossier "Viaggiare con la bici 2025", ama scoprire la ricchezza del patrimonio artistico e culturale, indicandola come "principale motivazione di scelta della destinazione dopo lo sport". Una platea di appassionati che viaggia in famiglia o con amici, usa i social, attira e coinvolge con percorsi e ciclovie adatte ad escursioni con soste in musei, centri storici di borghi minori, con "tappe" frequenti in imprese agroalimentari a caccia di esperienze enogastronomiche, spesso conciliate con altri sport come trekking e downhill...