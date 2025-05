Il team di WhatsApp lavora per migliorare l’app in ottica accessibilità

Il team di WhatsApp sta attivamente migliorando l'app per garantire una maggiore accessibilità a tutti gli utenti. Recenti scoperte nella versione Beta rivelano lavori in corso su funzionalità innovative pensate per rendere l'esperienza d'uso più inclusiva. Scopriamo insieme i dettagli di queste nuove implementazioni nell'articolo di TuttoAndroid.

Una delle ultime versioni di WhatsApp Beta nasconde i lavori in corso per una interessante novità in ottica accessibilità.

